В Египте ликвидируют верхнюю палату парламента

За соответствующую меру проголосовали члены разрабатывающей новую конституцию "комиссии пятидесяти", сообщает Газета.ру со ссылкой на Al Araibya.

Проект конституции будет представлен президенту страны Египта Адли Мансуру в конце ноября 2013 года.

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Напомним, ранее власти заявили, что не будут продлевать режим чрезвычайного положения, действие которого заканчивается 14 ноября.

По их словам, с отменой режима ЧП автоматически также перестает действовать и комендантский час.