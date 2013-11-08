В Египте ликвидируют верхнюю палату парламента
03:30, 08 ноября 2013Мир
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Новая египетская конституция ликвидирует верхнюю палату парламента.
Новая египетская конституция ликвидирует верхнюю палату парламента / Фото : mirislama.com
За соответствующую меру проголосовали члены разрабатывающей новую конституцию "комиссии пятидесяти", сообщает Газета.ру со ссылкой на Al Araibya.
Проект конституции будет представлен президенту страны Египта Адли Мансуру в конце ноября 2013 года.
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Напомним, ранее власти заявили, что не будут продлевать режим чрезвычайного положения, действие которого заканчивается 14 ноября.
По их словам, с отменой режима ЧП автоматически также перестает действовать и комендантский час.
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