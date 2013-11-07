ОБСЕ отмечает прогресс в разрешении ”замороженных” конфликтов на пространстве организации

Такое мнение генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер высказал в ИТАР-ТАСС.

По его словам, важным шагом стало достижение договоренности о встрече президентов Армении и Азербайджана.

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”Мы ведем обсуждение со сторонам нагорно-карабахского конфликта. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы встреча лидеров Армении и Азербайджана состоялась. Надеюсь, что она пройдет до конца года”, - сказал Занньер.

”Задача ОБСЕ заключается в том, чтобы поддерживать намерение сторон двигаться по пути политического урегулирования и не рассматривать другие альтернативы”, - подчеркнул Занньер.

Положительная динамика наблюдается, по мнению генерального секретаря ОБСЕ, и в приднестровском урегулировании.

”Недавно прошла встреча лидеров Молдовы и Приднестровья в Германии, так что шаги по обеспечению контактов предпринимаются. Мы видим позитивные изменения, которые выразились в открытии моста через Днестр и в вопросе использования воды этой реки”, - отметил он.