Десятки тысяч жителей Молдовы выступили в поддержку евроинтеграции (фото)

Открывший митинг президент Республики Молдова Николае Тимофти заявил, что «мы пришли сюда вместе, чтобы поддержать национальную идею – путь Молдовы в Европу», передает агентство Новости-Молдова.

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Председатель Демократической партии Мариан Лупу, обращаясь к присутствующим, отметил, что «евроинтеграция не означает изолированность Молдовы от всего мира». «Наоборот, мы станем более прочным мостом между Востоком и Западом. Молдова есть и останется открытой и приветливой. Мы и в дальнейшем сохраним хорошие отношения с Румынией и Украиной, с Россией и Казахстаном». – сказал он.

Участники собрания обязались сделать все, что в их силах, для достижения целей по модернизации и евроинтеграции страны, отметив, что «для этого необходимо проявить солидарность и решимость».

Они выступили с требованием к молдавским политикам проявить единство и политическую зрелость во имя интересов государства и его граждан, обеспечить население достойными условиями жизни и труда, а также «справиться со всем внешним и внутренним давлением во имя европейского будущего Республики Молдова».

Митинг завершился без эксцессов.