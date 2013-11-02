Стрелок в аэропорту имел при себе записку от имени "Нового Мирового Порядка"

Молодой человек, который устроил стрельбу из винтовки в аэропорту Лос-Анджелеса, имел при себе записку с антиправительственным содержанием и ожидал смерти.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию ABC.

Выстрелы в терминале аэропорта номер 3 прозвучали в пятницу около 9.30 по местному времени (18.30 по киевскому времени). Злоумышленник достал из сумки штурмовую винтовку и открыл огонь, ранения получили семь человек. Один из них находится в критическом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов вступили в перестрелку с подозреваемым, и стрелявший сдался, во время конфронтации с полицейскими он получил ранение. Его личность установлена - это 23-летний местный житель Пол Чанча.

"При нем была записка, в которой содержались антиправительственные настроения и ожидание смерти во время стрельбы в аэропорту. В конце строк надпись "NWJ", - говорится в сообщении источника телеканала в полиции. По мнению следователей, это аббревиатура фразы "Новый Мировой Порядок".

Руководство аэропорта было вынуждено эвакуировать терминал и прервать полеты. Полиция обследовала помещения и пришла к выводу, что сообщников у подозреваемого не было. Из-за инцидента в аэропорту были задержаны более 700 рейсов.