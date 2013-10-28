В США из тюрьмы через люк в душевой сбежали четверо заключенных

"Из центра отбывания наказаний округа Каддо сбежали четверо заключенных через люк над душем, потом по трубам водопровода и наружу через дверцу трубопровода", — говорится в заявлении окружного шерифа Джина Кэйна, сообщает сайт телеканала NBC.

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По его словам, первое сообщение о побеге поступило в полицию в воскресенье утром, когда очевидцы сообщили о людях в оранжевой тюремной униформе, бегущих по улице. Надзиратели пересчитали заключенных и не досчитались четверых, пишет РИА Новости.

Как сообщает телеканал, Прайм Таунвин Браун отбывал наказание за кражу со взломом, Энтони Джеймс Мендонка — за незаконное хранение оружия, Тристон Чидл — за разбой, а Дайлан Рэй Три Айронс — за нарушение условий досрочного освобождения.

По словам шерифа, пока местонахождение беглецов не установлено.