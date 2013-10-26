СМИ: Сайт спецслужб США заработал, но хакерский взлом отрицают

Сайт Агентства национальной безопасности США (АНБ) стал недоступен для пользователей в пятницу из-за технической неисправности, а не из-за хакерской атаки, сообщает интернет-портал газеты Wall Street Journal в ночь на субботу со ссылкой на заявление АНБ, передает РИА Новости.

В пятницу вечером сайт www.nsa.gov оказался недоступен для пользователей. К 10.30 субботы по киевскому времени работа сайта уже была восстановлена.

Как сообщал интернет-портал газеты Huffington Post, ответственность за DDoS-атаку на сайт АНБ взяла хакерская группировка Rustle League посредством своего микроблога в Twitter. Позже группировка заявила, что не обошлась без помощи одного из лидеров другой хакерской группы Anonymous.

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"(Интернет-сайт) nsa.gov в течение нескольких часов был недоступен из-за внутренней ошибки, которая произошла в ходе запланированного обновления. Проблема будет решена к вечеру, сообщения о DDoS-атаке являются ложными", - цитирует Wall Street Journal заявление АНБ.

Скандал со слежкой, которую осуществляло АНБ, вышел на новый уровень после того, как выяснилось, что спецслужба прослушивала не только потенциальных террористов и правонарушителей, но даже первых лиц иностранных государств. Накануне появились сообщения, что спецслужбы США могли отслеживать мобильный телефон канцлера Германии Ангелы Меркель.