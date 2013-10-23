Завтра Лукашенко, Путин и Назарбаев обсудят расширение Таможенного союза

Как сообщил УНИАН помощник Президента России Юрий Ушаков, завтра в Минске состоится очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) на уровне лидеров государств – главного органа Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП) России, Беларуси и Казахстана.

«Особое внимание имеется в виду уделить вопросам формирования к 1 января 2015 года Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Планируется, что главы государств обсудят ход работы над проектом договора о ЕАЭС. В повестку дня включена тема возможного расширения состава участников интеграционных объединений», - сказал Ушаков.

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По его словам, предстоящее заседание Высшего Евразийского экономического совета призвано придать дополнительный импульс интеграционным процессам на Евразийском пространстве. На саммите будут рассмотрены актуальные проблемы функционирования ТС и ЕЭП, кодификации международных договоров, составляющих их правовую базу.

Ушаков отметил, что Таможенный союз (предусматривает свободу движения товаров) заработал в 2011 году. С января 2012 года введены в действие базовые соглашения, формирующие Единое экономическое пространство (нацелено на обеспечение свободы движения услуг, капитала, рабочей силы и согласованной экономической политики). В феврале 2012 года начал функционировать регулирующий орган ТС и ЕЭП - Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

«ТС и ЕЭП – одни из крупнейших в мире региональных интеграционных объединений с населением 170 млн человек. Суммарный ВВП государств-участников составляет почти 2,7 трлн долларов», - добавил Ушаков. В первом полугодии 2013 года рост валового внутреннего продукта стран ТС и ЕЭП составил 1,7%. Взаимный товарооборот увеличился на 2% (без учета топливно-энергетического сектора).

По словам Ушакова, к заседанию ВЕЭС подготовлен солидный пакет документов. Предполагается одобрить проект модельного закона «О конкуренции», направленного на унификацию конкурентной политики и ее правового регулирования. Готовится к подписанию Соглашение о порядке перемещения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров по таможенной территории Таможенного союза. Запланировано рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета ЕЭК за 2012 год и утверждение Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых членами коллегии и сотрудниками ЕЭК и членами их семей.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.