ЕС угрожает прекратить обмен информацией спецслужб с США

Об этом пишет в пятницу газета Financial Times со ссылкой на письменное обращение европейского комиссара по внутренним делам Сесилии Мальмстрём властям США.

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"У нас происходит деликатный момент в наших отношениях с США, нашим сильнейшим союзником. Обоюдное доверие и конфиденциальность были сильно подорваны, и я ожидаю, что США их восстановит. Если вы не сможете продемонстрировать полезность программ по отслеживанию путей финансирования терроризма и регистрации личных данных пассажиров-граждан ЕС (на трансатлантических рейсах), а также то, что вы реализуете их в полном соответствии с законом, я буду вынуждена пересмотреть решение о том, что условия программ до сих пор соблюдаются", - говорится в письме Мальмстрём, адресованному министру внутренней безопасности США Джанет Наполитано и заместителю министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Дэвиду Коэну, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ни одна из стран ЕС, потребовавшая от США разъяснений в связи с "прослушкой", до сих пор их не получила их.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что АНБ прослушивало представительства ЕС в Вашингтоне и Нью-Йорке и взламывало их компьютерные сети. Издание ссылается на находящийся в распоряжении экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена секретный документ. Издание отмечало, что эта информация дает основание предположить, что именно АНБ стоит за прослушиванием телефонных линий в штаб-квартире Европейского совета и Совета ЕС в Брюсселе.

Британское издание Guardian 30 июня также со ссылкой на документ, предоставленный Сноуденом, сообщило, что АНБ прослушивало 38 иностранных посольств и дипломатических миссий, в том числе посольства своих союзников по НАТО - Франции и Италии. Разъяснения в связи со скандалом о "прослушке", в частности, потребовали Рим, Париж, Берлин, Афины, а также Вильнюс.