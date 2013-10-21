В Хабаровском крае подтопленным остается лишь один населенный пункт

В Хабаровском крае в зоне подтопления осталось лишь одно поселение - поселок Маго в Николаевском районе, где в воде находятся 29 жилых домов и приусадебных участков, сообщает Russia Today со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

По данным правительства региона, за две прошедшие недели от паводка окончательно освободились Хабаровский, Нанайский, Амурский, Комсомольский, Ульчский районы, Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Уровень воды в реке Амур ежедневно снижается. Подтопленных социально-значимых объектов, дорог, мостов в крае больше не осталось.

«Падение уровня воды в разных ее местах составляет от 10 до 15 см в сутки. Колебания фиксируются лишь в Николаевском районе, где на уровень влияет Амурский лиман», - подчеркивается в сообщении администрации края.

Эвакуированными числятся около 5,7 тыс жителей. В регионе действуют 32 оборудованных пункта временного пребывания пострадавших, в которых находится более 1,7 тыс. человек.

«Все они обеспечены одеждой, питанием. Людям предоставлена возможность трудоустройства по специальной программе», - говорится в сообщении.

На освобожденных от воды территориях ведется дератизация и дезинфекция. Ликвидацию последствий наводнения продолжает группировка численностью более 8,5 тыс человек, используется более 1,55 тыс единиц техники.

Напомним, мощный паводок на Дальнем Востоке, вызванный обильными дождями, начался в конце июля и стал самым сильным за всю историю метеонаблюдений. Ущерб от разгула стихии оценивается в несколько миллиардов рублей, в общей сложности пострадали 100 тыс. человек. В спасательных работах были задействованы военнослужащие.