Госдума РФ запретила бывшим экстремистам основывать новые объединения

Госдума России приняла в первом чтении правительственный законопроект, который запрещает бывшим руководителям общественных или религиозных объединений, ликвидированных судом за экстремистскую деятельность, создавать новые организации, сообщает Russia Today со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Согласно законопроекту, лицо, ранее являвшееся «руководителем или членом руководящих органов общественного или религиозного объединения, в отношении которых принято вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, не может создавать общественное или религиозное объединение», говорится в пояснительных материалах.

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Имена руководителей и участников организаций, признанных экстремистскими, могут быть включены в специальный чёрный список — положение о нём может появиться в законопроекте ко второму чтению, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Ковалёв.