Посольство Нидерландов в РФ не комментирует нападение на голландского дипломата

По вопросам, связанным с инцидентом, журналистов просят обращаться в МИД Нидерландов.

Как стало известно накануне, на дипломата напали в ночь на среду в его собственной квартире. В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт обращения иностранца в правоохранительные органы, не уточнив личность потерпевшего и обстоятельства происшествия. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что информация об инциденте передана в МИД России.