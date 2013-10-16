Посольство Нидерландов в РФ не комментирует нападение на голландского дипломата
09:14, 16 октября 2013Мир
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Посольство Нидерландов в России не комментирует инцидент, связанный с нападением в Москве на голландского дипломата, замглавы миссии Нидерландов в России Онно Элдеренбоша
По вопросам, связанным с инцидентом, журналистов просят обращаться в МИД Нидерландов.
Как стало известно накануне, на дипломата напали в ночь на среду в его собственной квартире. В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт обращения иностранца в правоохранительные органы, не уточнив личность потерпевшего и обстоятельства происшествия. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что информация об инциденте передана в МИД России.
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