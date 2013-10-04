В Греции закончился суд над депутатами неонацистской "Золотой зари"

Под подписку о невыезде освобождены из-под стражи трое депутатов греческого парламента, представляющие ультраправую партию "Золотая заря".

Решение освободить депутатов приняли после 18-часового заседания суда по делу зарезанного неонацистами греческого рэпера-антифашиста Павлоса Фиссоса.

Представитель партии Ильяс Касидиарис и его коллеги Ильяс Панагиотарос и Никос Микос выбежали из суда под крики "браво" их сторонников, стоявших на протяжении всего заседания под стенами здания.

Депутаты растолкали журналистов перед тем, как вызвать такси, пишет Reuters.

"Мы не отступим! - Кричал Микос. - Вы можете остановить нас только пулями, но даже из могилы мы поднимемся!".

Это первый суд, состоявшийся над парламентариями Греции за последние полвека - со времен режима черных полковников.

"Золотая звезда" имеет 18 мест из 300 в парламенте Греции. Ее с опаской воспринимают даже другие европейские националистические партии - она не входит в Евронат (общеевропейскую организацию ультраправых партий).

Напомним, недавно в Греции за связи с неонацистами уволили пятерых начальников полиции.