Лукашенко предупредил беларусов: будете покупать доллар - будет девальвация нацвалюты

Об этом заявил в субботу президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, передает РИА Новости.

"Ни один руководитель не ставит задачу обесценивать национальную валюту. Наоборот, надо уйти от этого, но как бы я не хотел инструмент для ухода от девальвации в руках населения", - сказал Лукашенко.

По его словам, если люди будут "бегать по обменным пунктам с утра до вечера и скупать валюту, если субъекты хозяйствования будут спать и видеть, что вот-вот девальвация произойдет", то выхода не будет. А если, по словам Лукашенко, "свядомые (оппозиционные) СМИ будут подогревать народ и опять все будут бежать в обменные пункты, господь вам в дорогу, вы сами приведете к тому, что ослабите национальную валюту".

По словам Лукашенко, Национальный банк Беларуси сегодня вмешивается, чтобы сбить острые пики спроса и предложения. "Мы пока на 150-200 миллионов долларов купили валюты больше, чем продали", - сообщил он. Но в последнее время, как отметил белорусский лидер, граждане опять в обменных пунктах скупают валюту.

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"Бегите. Будет спрос большой на валюту - будет обесцениваться белорусский рубль со всеми вытекающими последствиями. Не будет спроса - будет спокойная ситуация", - сказал Лукашенко. При этом он подчеркнул, что государство будет использовать все инструменты, чтобы не допустить резких колебаний. "Вы знаете, ситуация была непростой, бушует мировой кризис, и нам очень сложно удерживать ситуацию, особенно с учетом того, что наш калийный комбинат не дорабатывает", - сказал Лукашенко.

По его словам, ситуация сейчас меняется, предприятия начали продавать продукцию и в последнее время наметился приток валюты, чуть больше, чем это было летом. "Ваша судьба в ваших руках. Будет большой спрос на валюту - будет обесцениваться нацвалюта. Не будет спроса - будет спокойно. Искусственного ничего не будет", - сказал Лукашенко.