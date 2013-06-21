В Дании купол цирка шапито обрушился на зрителей
19:57, 21 июня 2013Мир
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Купол рухнул из-за сильного ветра.
Восемь человек получили ранения, когда в городе Калуннборг (Дания) во время представления обрушился купол цирка шапито.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, один из раненых в критическом состоянии доставлен в больницу.
Как сообщил представитель полиции Западной Зеландии Мартин Бьеррегор, купол рухнул из-за сильного ветра, напора которого не выдержали врытые в землю мачты. Всего на спектакле было около 500 человек, главным образом, пенсионеры.
В настоящее время проводится техническая экспертиза, чтобы выявить причины инцидента.
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