В Махачкале убили судью Верховного суда Дагестана и его сына

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СУСК республики, как минимум двое неустановленных лиц стреляли в судью и его сына на улице Гайдара в подъезде пятиэтажного дома.

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"Судья Верховного суда Мухтар Шапиев и его сын Камиль скончались в больнице от полученных ранений. На месте происшествия обнаружены 9-миллиметровые гильзы", — сказал собеседник агентства.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 295 (посягательство на жизнь судьи), статьей 222(незаконный оборот оружия)", — говорится в сообщении.

Максимальная санкция по этим статьям — пожизненное лишение свободы.