В Дагестане убит журналист

В Дагестане (Россия) убит журналист газеты «Новое дело» Ахмеднаби Ахмеднабиев.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«Сегодня примерно в 7 часов неизвестный произвел множество выстрелов в журналиста газеты «Новое дело» Ахмеднаби Ахмеднабиева, находившегося в автомашине на улице Южной поселка Семендер Кировского района города Махачкалы. От полученных ранений Ахмеднабиев скончался на месте происшествия», - сообщает ведомство.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.105 УК РФ (убийство), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Ранее в 2012 году Ахмеднабиев уже подвергался нападению, в ходе которого была обстреляна его автомашина, сам он не пострадал.

Следствием рассматриваются различные версии произошедшего. Однако приоритетной версией является совершение убийства Ахмеднабиева в связи с его профессиональной деятельностью.

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В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лица, причастного к его совершению. Назначены судебно-медицинская, баллистическая, медико-криминалистическая экспертизы.

В сообщении отмечается, что расследование уголовных дел о преступлениях в отношении журналистов - одно из приоритетных направлений деятельности СК России. В Следственном комитете России разработана концепция о дополнительных мерах по организации расследования преступлений данной категории. Уголовные дела о преступлениях в отношении журналистов находятся на особом контроле руководства.