Финский банкир предложил соединить тоннелем Хельсинки и Таллинн

Хелениус, выступая на бизнес-конференции в Таллинне, отметил, что ”эстонский рынок очень мал, поэтому большого притока зарубежного капитала здесь никогда не будет”, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Postimees.

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Самым быстрым решением проблем Эстонии Хелениус считает тоннель между Таллинном и Хельсинки, который сделал бы Таллинн частью богатой метрополии с двухмиллионным населением.

”Это самый быстрый для Эстонии способ достичь уровня жизни Финляндии. Также решилась бы проблема доступа, так как авиасообщение в Хельсинки - одно из лучших в Европе, а поездка из Хельсинки в Таллинн заняла бы всего 30 минут”, - уверен Хелениус.

По его словам, стоимость тоннеля составила бы примерно 4 миллиарда евро, вероятно, часть средств выделил бы Евросоюз.

Согласно результатам предварительных исследований, протяженность тоннеля между Хельсинки и Таллинном, в зависимости от выбора трассы, должна быть не менее 60-80 километров, из которых 50-70 километров пройдут под водой по дну Финского залива.