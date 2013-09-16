Французы поддерживают введение армии в Марсель
09:21, 16 сентября 2013Мир
3596 0
Шесть из десяти жителей Франции высказались за введение сил французской армии в Марсель для борьбы с преступностью.
Полиции трудно обуздать преступность / Фото: defense.gouv.fr
Такие данные получились в результате соцопроса, проведенного YouGov, передает Euromag.
Более детально, 57% жителей благоприятно высказались за введение вооруженных сил, 25% были «скорее против», 18% проявили нейтралитет.
При этом, 76% респондентов отметили резкое ухудшение криминальной обстановки в городе за последние недели, отмечает 20minutes.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter