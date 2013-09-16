Французы поддерживают введение армии в Марсель

Шесть из десяти жителей Франции высказались за введение сил французской армии в Марсель для борьбы с преступностью.

Такие данные получились в результате соцопроса, проведенного YouGov, передает Euromag. Более детально, 57% жителей благоприятно высказались за введение вооруженных сил, 25% были «скорее против», 18% проявили нейтралитет. При этом, 76% респондентов отметили резкое ухудшение криминальной обстановки в городе за последние недели, отмечает 20minutes.

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