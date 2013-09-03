На Японию обрушился тайфун: есть пострадавшие

Власти города сообщают о том, что в результате урагана ранения разной степени тяжести получили как минимум 27 человек из более 300 тыс. жителей Косигая, сообщает телеканал NHK.

Полиция сообщает также о перевернутых смерчем автомобилях, погнутых фонарных столбах и примерно 20 получивших повреждения зданиях, пишет РБК.

Сегодня же стало известно о том, что еще один смерч был зафиксирован в районе города Нода, расположенного с находящейся по соседству с Сайтамой префектуре Тиба. Сведений о жертвах оттуда пока не поступало, однако полиция сообщила о том, что порывы ветра повредили около двух десятков зданий.

Город Косигая на японском острове Хонсю является центром производства традиционных кукол-неваляшек дарума, олицетворяющих японское божество счастья. Куклы дарума используются в ежегодном новогоднем ритуале загадывания желаний. Загадав желание, владелец рисует зрачок в одном из глаз куклы, и если к следующему новому году желание сбывается, даруме дорисовывают второй глаз. Если же нет — куклу относят в храм, сжигают и покупают новую.