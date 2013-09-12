Война против Сирии уничтожит весь регион - Асад

”Я думаю, что любая война против Сирии станет войной, которая уничтожит весь регион, и Ближний Восток войдет в полосу проблем и нестабильности на десятки лет, с этим столкнутся и грядущие поколения”, - сказал он.

По теме: Асад подтвердил, что Сирия готова отказаться от химоружия

Также Асад считает, что инцидент с применением химического оружия под Дамаском 21 августа был провокацией США, передает РИА «Новости».

По его словам, угрозы военной интервенции последних дней ”были основаны на провокации, она была устроена с применением химического оружия в пригороде Дамаска - Аль-Гуте, а провокацию реализовало руководство США”.

Как сообщал УНИАН, ситуация в Сирии перешла в критическую фазу 21 августа, когда появилась информация о применении правительственными войсками химического оружия во время операций против боевиков под Дамаском. Оппозиция заявила о гибели 1,3 тысячи человек, о нескольких тысячах пострадавших. Западные страны, включая США и Великобританию, воспользовались этой неподтвержденной информацией, и открыто заговорили о возможном военном вмешательстве в сирийский конфликт в обход ООН.