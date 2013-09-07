СМИ: Террористы "Хизбаллы" проводят масштабную мобилизацию на помощь Сирии

Об этом сообщила ливанская газета The Daily Star со ссылкой на дипломатические источники.

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Режим Башара Асада и его иранские и ливанские союзники воспользовались предоставленной отсрочкой из-за неудачи США заручиться широкой поддержкой и начали подготовку к наихудшему для них развитию событий - американскому военному удару, сообщает newsru.co.il.

В частности, "Хизбалла" проводит масштабную мобилизацию и намерена "поставить под ружье" десятки тысяч боевиков. По словам некоторых ливанских представителей, террористы спешно мобилизовали всех, кто когда-либо проходил какую-нибудь подготовку на базах "Хизбаллы".

По мнению дипломатических источников, готовность Ирана и "Хизбаллы" экстренно вмешаться в гражданскую войну свидетельствует, что Тегеран и лидеры ливанских террористов считают планируемые американские удары по разным военным и правительственным объектам реальной угрозой существованию сирийского режима. Напомним, что США при этом официально заявляют о нежелании свергать Башара Асада.

Согласно сведениям дипломатических и политических источников, вооруженные силы Сирии приготовили список потенциальных мишеней, по которым планируют нанести ответный удар. Список включает цели в Израиле, а также американские базы в Турции и арабских странах, например, в Иордании.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран намерен нанести удары по американским интересам в случае атаки на Сирию. В частности, Wall Street Journal сообщила, что разведка США перехватила приказ командующего иранскими "Бригадами Кудс" при Корпусе стражей исламской революции генерала Касема Солеймани, обращенный к шиитским боевикам в Ираке, о терактах против посольства США и других американских объектов в Ираке.