Большинство французов и немцев против операции в Сирии

Как пишет газета Le Figaro, об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (IFOP).

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Исследование показало, что в сентябре население Франции относится к перспективе удара по Сирии более скептично, чем в в августе. Доля респондентов, выступающих против участия Франции, выросла за это время на девять процентных пунктов — с 59 до 68 процентов; тех же, кто выступает против иностранного вмешательства вообще, стало больше на 19 процентных пунктов — 45 и 64 процента соответственно, сообщает Lenta.ru.

Le Figaro отмечает, что настроения большинства респондентов категорически расходятся с позицией, которую занял по сирийскому вопросу президент президент Франции Франсуа Олланд. Власти страны объявили войска сирийского президента Башара Асада виновными в использовании химического оружия и пообещали поддержать военную операцию, которую хотят начать США.

Ранее в сентября разведывательные службы Франции и Германии вслед за американцами заявили, что у них имеются доказательства ответственности правительственных войск Сирии за химическую атаку, произошедшую в пригороде Дамаска 21 августа. При этом немцы, как показал последний опрос IFOP тоже выступают против интервенции: против начала операции в Сирии выступают 63 процента опрошенных, а против участие в ней ФРГ — 77 процентов.

Опрос IFOP проводился по заказу Le Figaro во Франции 4-6 сентября, а в Германии — 2-5 сентября. Социологами опрошены 972 француза и 1003 немца.

Вопрос о возможной интервенции в Сирию вызвал в мировом сообществе разногласия. США активно выступают за начало операции, хотя, как выяснили социологи, идею интервенции одобряют лишь 36 процентов американцев, а 51 процент выступает против. Власти России критикуют позицию Вашингтона, а доказательства вины правительтва Асада в химических атаках считают неубедительными. 6 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае начала международной операции Москва поддержит Дамаск.