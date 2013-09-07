Игра World of Tanks привлечет молодежь в танковые войска - Минобороны РФ

"Я думаю, игроки этой игры будут уникальным набором, тем более, мы делаем ставку на цифру, на компьютерные технологии. Я думаю, это одна из ступенек подготовки будущих экипажей будущих машин", - сказал Шевченко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

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Многопользовательская on-line игра World of Tanks позволяет игроку участвовать в боях на бронированных машинах, созданных в разных странах в середине XX века. В игре представлено более 300 видов танков и самоходных орудий, использовавшихся или разработанных в СССР, Третьем рейхе, США, Франции, Великобритании и Китае. World of Tanks является одним из наиболее успешных проектов на рынке и насчитывает более 50 миллионов поклонников во всем мире.