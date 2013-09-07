В Казахстане погибли около 3 тыс сайгаков

Около 1,5 тысячи особей обнаружено на южном, западном и северном берегу озера Тенгиз. Павшие сайгаки встречаются и на равнинных степных участках.

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Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства охраны окружающей среды (МООС) Казахстана.

Министерство заверило, что о факте падежа животных оповещены все заинтересованные государственные и местные исполнительные органы.

Создана рабочая группа, в которую вошли представители заинтересованных государственных органов - департаменты экологии по Карагандинской и Акмолинской областям, ветеринарные службы и службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Сайгак - парнокопытное млекопитающее из подсемейства настоящих антилоп. В 2002 году Международным союзом охраны природы этот вид был отнесен к категории находящихся в критическом состоянии. Сейчас сайгаки обитают только в Казахстане, Узбекистане, с заходами в Туркмению, в России (в Калмыкии и Астраханской области) и западной Монголии.