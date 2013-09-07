На границе Мексики и Гватемалы произошло мощное землетрясение

10:51, 07 сентября 2013
Мир
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Землетрясение магнитудой 6,5 произошло сегодня близ границы Мексики и Гватемалы.

Вблизи границы Мексики и Гватемалы зафиксировали землетрясение

Эпицентр землетрясения располагался в 6 километрах к юго-западу от города Пахапита в Гватемале. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 68 километров.

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Как передает РИА «Новости», об этом сообщается на сайте геологической службы США.

О жертвах или разрушениях не сообщается.

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