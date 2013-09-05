Лукашенко отменил пенсии для тех, кто мало работал
С 2014 года в Беларуси право на трудовую пенсию по возрасту будут иметь только граждане, уплачивавшие взносы в Фонд социальной защиты населения не менее десяти лет.
Соответствующий указ, подписанный президентом страны Александром Лукашенко, размещен на национальном правовом портале республики, сообщает Лента.ру.
Сейчас право на трудовую пенсию имеют белорусы, уплачивавшие взносы в ФСЗН не менее пяти лет.
В документе отмечается, что решение о пересмотре нормативов было принято в целях «рационализации расходов» государственного социального бюджета.
Ранее на фоне экономического кризиса в стране президент уже подвергал критике механизм расходования бюджетных средств на социальные цели. В частности, летом 2011 года, когда в Беларуси начался массовый отток рабочей силы на российские стройки, президент поручил правительству повысить для уехавших белорусов тарифы на коммунальные услуги и медобеспечение до 100 процентов.
По состоянию на август этого года в Беларуси на учете состояли 2,52 миллиона пенсионеров, то есть более четверти населения. Средняя пенсия всех видов в этом же месяце составляла 2,1 миллиона местных рублей (около 240 долларов). Минимальная пенсия по возрасту составляла 1,5 миллиона рублей (170 долларов). Белорусам без стажа работы выплачивается социальная пенсия в размере 900 тысяч рублей (100 долларов).