В Тайване камень размером с грузовик рухнул в метре от машины (видео)

Видеорегистратор, установленный в ехавшем позади автомобиле, запечатлел, как на Toyota обрушивается селевой поток грязи и камней.

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После этого с расположенной рядом скалы на дорогу упал многотонный камень.

К счастью, водитель успел затормозить, и камень весом в несколько тонн остановился в метре от машины. Чудом никто не пострадал.

Видео: Youtube