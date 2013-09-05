В Тайване камень размером с грузовик рухнул в метре от машины (видео)
07:52, 05 сентября 2013Мир
1708
В Тайване в городе Badouzi на дорогу сошел оползень. Упавший огромный камень едва не раздавил проезжавшую мимо машину с людьми.
Видеорегистратор, установленный в ехавшем позади автомобиле, запечатлел, как на Toyota обрушивается селевой поток грязи и камней.
По теме: В Крыму после сильного дождя на дороги сошли сели
После этого с расположенной рядом скалы на дорогу упал многотонный камень.
К счастью, водитель успел затормозить, и камень весом в несколько тонн остановился в метре от машины. Чудом никто не пострадал.
Видео: Youtube
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter