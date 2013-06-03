В Крыму после сильного дождя на дороги сошли сели

Как сообщила УНИАН пресс-служба крымского управления ГосЧС, информация о первом происшествии поступила в службу спасения от очевидцев в 6.50. «На дороге застряли автобус "Икарус" с гражданами Турции, микроавтобус и легковой автомобиль "Форд". Длина селевого потока - 60-70 метров, высота 40 см. Сотрудники ГАИ перекрыли трассу Ялта-Севастополь. Движение транспорта осуществлялось в объезд другой дорогой», - говорится в пресс-релизе.

На месте происшествия работала оперативная группа ГосЧС и три трактора. В 10.20 движение транспорта на трассе было восстановлено.

Подобная ситуация сложилась на дороге дороге Ялта-Форос-Гончарное в районе Байдарских ворот. На дорожное полотно на протяжении 2 км сошли несколько селевых потоков. Они усложнили движение транспорта для туристов, посещающих Храм Воскресения Христова в Форосе. В некоторых местах нанос камней составил 50-60 см. На месте происшествия работала оперативная группа ГосЧС, 2 единицы техники и пожарно-спасательный автомобиль.

В 11.30 движение на дороге Ялта-Форос-Гончарное восстановлено.