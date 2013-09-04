Пан Ги Мун: В Сирии нельзя действовать без санкции СБ ООН

Пан Ги Мун заявил, что любые действия в отношении Сирии должны быть рассмотрены Совбезом — именно он отвечает за поддержание мира и безопасности, сообщает РИА Новости.

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"Мы должны избежать милитаризации конфликта и оживить поиски политического урегулирования. Я принимаю во внимание призывы к действию, чтобы предотвратить будущее использование химического оружия. Но в то же время мы должны рассмотреть и последствия любых мер по наказанию (виновных в использовании химоружия), с тем, чтобы не усиливать кровопролитие", — сказал генсек ООН.

Он отметил, что в случае, если факт применения химического оружия под Дамаском подтвердится, Совбез должен как можно скорее принять в отношении возможных нарушителей адекватные меры.

"Любые нарушители этого должны предстать перед судом и не уйти от наказания. Памятуя об этой ответственности, я призвал членов Совета Безопасности ООН объединиться и разработать соответствующий ответ, если подтверждения о применении химического оружия окажутся верными", — заявил Пан Ги Мун.

Конфликт в Сирии, который длится больше двух лет, в очередной раз обострился 21 августа, когда ряд СМИ сообщил о масштабном применении правительственными войсками химического оружия в окрестностях Дамаска, из-за чего погибло множество людей — по данным США, число жертв достигло почти 1,5 тысяч человек. Сирийские власти обвинения отвергли. После этого на Западе открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт.