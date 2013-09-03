Россия потратит на закупки оружия 500 миллиардов евро

Об этом заявил спецпредставитель президента России в Приднестровье, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во вторник в Кишиневе, сообщает РИА Новости.

По его словам, повестка 21 века для России сейчас находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"В Европейском союзе об этом тоже хорошо знают. Именно поэтому мы считаем, что нам нужно моментально и немедленно, не теряя времени, вкладывать средства в развитие восточных территорий. Мы будем перемещать туда ракетостроительную и авиационную промышленность. Мы до 2020 года собираемся вложить в перевооружение российских вооруженных сил 500 миллиардов евро только на закупки, а на техническое переоснащение предприятий - 100 миллиардов долларов", - сказал Рогозин.

Напомним, ранее он заявлял, что в России рассматривают возможность полностью локализировать на территории страны выпуск украинских самолетов Ан-124 «Руслан» и отказаться от выпуска Ан-70.