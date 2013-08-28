Уровень опасности утечки воды на Фукусиме официально повысили

Как передает РИА Новости, решение принято на заседании комитета. В прошлую среду комитет признал утечки "соответствующими третьему уровню опасности", однако для принятия официального решения было необходимо провести консультации с МАГАТЭ.

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Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" на прошлой неделе сообщила о крупнейшей за все время после аварии в 2011 году утечке радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1". По данным компании, утечка из цистерны составила 300 тонн воды с содержанием стронция-90 и других радионуклидов около 80 миллионов беккерелей на литр (при норме 30 беккерелей на литр). Часть этой воды могла попасть в океан.