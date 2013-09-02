Британия найдет способ вести войну в Сирии - эксперты

Об этом рассказали эксперты на пресс-конференции, посвященной угрозам военного удара по Сирии, передает РИА Новости.

"Думать, что Британия не будет участвовать в этой операции (военном вторжении стран Запада в Сирию), а будет смотреть со стороны, не нужно. Британия уже массированно посылает оружие боевикам, в Иордании инструкторы в британских лагерях готовят боевиков и, конечно, спецслужбы Британии будут работать. То есть, будут в операцию (США) внесены некоторые коррективы", - заявил президент академии геополитических проблем Леонид Ивашов.

С ним солидарен профессор НИУ ВШЭ Леонид Сюкияйнен. "Мне думается, по всей логике, Великобритания в стороне не останется, она будет в фарватере США. При этом и решение парламента будет вроде как бы соблюдаться, и в то же время найден какой-то способ участвовать", - добавил Сюкияйнен.

На прошлой неделе британский парламент отклонил предложение премьер-министра Дэвида Кэмерона о возможной военной операции в Сирии. Голосование носило рекомендательный характер, но Кэмерон заявил, что нежелание парламента начинать военные действия стало ясным, и он будет действовать соответственно этому.

Однако некоторые политики и, в частности, экс-глава британского МИД Малькольм Рифкинд после этого заявили, что планы США отложить военную операцию в Сирии до решения конгресса позволят британской палате общин "подумать снова".

Глава Форин-офиса Уильям Хейг опроверг такую возможность. Министры не могут каждую неделю возвращаться к вопросу, который был отвергнут парламентом, отметил он.

Очередное обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщил о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска, коалиция национальной оппозиции Сирии утверждает, что число жертв составляет около 1,3 тысячи человек. Сирийские власти отвергли обвинения. После этого на Западе открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт.