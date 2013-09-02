Легендарную винтовку Саддама Хусейна выставили на аукцион

Ее оценочная стоимость составляет от 7,5 до 15 тысяч долларов, сообщается на сайте аукционного дома Rock Island Auction.

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Изготовленная в 1988 году в США винтовка была подарена Хусейну, предположительно, членом королевской семьи Саудовской Аравии. Ствол винтовки выполнен из вороненой стали, а приклад и ложе из ореха. На стволе выгравировано имя Хусейна и дата, когда был сделан подарок, 16 января 1993 года, сообщает РИА Новости.

Как отмечается в описании лота на сайте аукциона, винтовка была захвачена в марте 2004 года во время взятия президентского дворца в Багдаде, а затем передана ЦРУ. Нынешний владелец винтовки получил ее в подарок при выходе на пенсию после 29 лет службы в американской разведке.

К лоту прилагается пакет документов, подтверждающих подлинность оружия и его истории. Торги пройдут с 13 по 15 сентября.

Президент Ирака Саддам Хусейн был арестован в декабре 2003 года. Ему было предъявлено обвинение в гибели 148 жителей деревни Ад-Дуджейль, которые были убиты в 1982 году по обвинению в попытке покушения на жизнь Хусейна. Суд признал бывшего диктатора виновным и приговорил к смертной казни. В конце декабря 2006 года приговор был приведен в исполнение, Хусейна казнили через повешение. Казни Хусейна предшествовало вторжение вооруженных сил США и Великобритании в Ирак, причиной для которого было предполагаемое наличие у режима Хусейна оружия массового поражения.