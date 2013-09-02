Лаврова не убедили данные США об использовании химоружия в Сирии

«Нам показывали некие выкладки, которые не содержали ничего конкретного: ни географических координат, ни имен, никаких содержательных доказательств, что пробы были взяты профессионалами. Нигде не содержалось никаких комментариев, что многочисленные эксперты подвергают сомнению те видеокадры, которые плавают по Интернету, - заявил в понедельник глава МИД, выступая в МГИМО.

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По словам Лаврова, предоставить конкретные доказательства западные страны отказываются, ссылаясь на секретность информации, передает РИА Новости.

«То, что нам показывали и раньше, и в последнее время наши американские партнеры, также как британские и французские, нас абсолютно не убеждает. Там нет фактов, там есть только разговор о том, что мы знаем наверняка. А когда мы просим подтверждений более детальных, говорят: "Вы знаете, это все секретно, поэтому показать не можем". Значит, нет таких фактов", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, очередное обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщили о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска. Сирийские власти отвергли обвинения, а коалиция национальной оппозиции Сирии утверждает, что число жертв составляет около 1,3 тысячи человек.

На прошлой неделе президент США Барак Обама заявил, что пока не принял решения по Сирии, однако рассматривает возможность «ограниченного узконаправленного акта». Госсекретарь США Джон Керри сообщал, что планируемый ответ США на применение химического оружия в Сирии будет ограниченным, а общее решение конфликта должно быть политическим.

В то же время, от участия в возможной интервенции в Сирию уже отказались Великобритания, Германия, Канада и ряд других стран-участниц НАТО.

Президент страны Франсуа Олланд заявил, что Франция может принять участие в военной операции в Сирии даже несмотря на решение парламента Великобритании не участвовать в конфликте.