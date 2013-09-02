В Греции прокурору прислали письмо-бомбу по почте

Об этом сообщили сегодня правоохранительные органы.

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Сам Моккас не пострадал, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как показало расследование, специальный прокурор апелляционного суда был в отпуске, и когда вернулся домой в воскресенье вечером, то сосед передал ему накопившуюся корреспонденцию. Моккасу показался подозрительным большой пакет с нанесенным на него обратным адресом греческого отделения международной неправительственной организации "Врачи без границ", и он бросил его с балкона. Конверт взорвался и сгорел.

По данным полицейских, в пакете находилось самодельное взрывное устройство, начиненное порохом из охотничьих патронов. Международная неправительственная организация, чей адрес был указан на почтовом отправлении, как выяснилось, не имеет к нему никакого отношения.

Остатки содержимого послания были изучены в криминальной службе и, по словам экспертов, они схожи с конвертами, которые ранее отправлялись греческими анархистами.

В июле письмо-бомба было обнаружено в Ассоциации уголовных судей Греции. Полицейские уничтожили его управляемым взрывом.