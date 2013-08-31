Самолет в Таиланде попал в турбулентность: 45 пострадавших

Как сообщил министр транспорта Таиланда Чадчарт Ситтипунт (Chadchart Sittipunt), большинство полученных пострадавшими травм опасений не вызывают. Сильнее всех, по его словам, пострадал один из бортпроводников рейса, у которого оказалась сломана ключица, передает РИА Новости.

Еще один пассажир получил травму головы, пробив ей в результате тряски пластиковый потолок салона лайнера.

"Я поручил руководству THAI позаботиться о пострадавших. Все расходы покроет страховка", — сообщил министр. В свою очередь представители авиакомпании уже принесли пассажирам рейса свои извинения и пообещали понести все дополнительные расходы по медицинскому обслуживанию пострадавших. Самолет вернулся в Бангкок без пассажиров для контрольного осмотра.