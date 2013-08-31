Самолет в Таиланде попал в турбулентность: 45 пострадавших
Пассажирский лайнер тайской авиакомпании THAI, следовавший из Бангкока в Гонконг с 526 пассажирами и членами экипажа на борту, незадолго до посадки в пункте назначения попал в зону сильнейшей турбулентности, травмы получили 30 пассажиров и 15 членов экипажа, сообщает в субботу сайт газеты Bangkok Post.
Как сообщил министр транспорта Таиланда Чадчарт Ситтипунт (Chadchart Sittipunt), большинство полученных пострадавшими травм опасений не вызывают. Сильнее всех, по его словам, пострадал один из бортпроводников рейса, у которого оказалась сломана ключица, передает РИА Новости.
Еще один пассажир получил травму головы, пробив ей в результате тряски пластиковый потолок салона лайнера.
"Я поручил руководству THAI позаботиться о пострадавших. Все расходы покроет страховка", — сообщил министр. В свою очередь представители авиакомпании уже принесли пассажирам рейса свои извинения и пообещали понести все дополнительные расходы по медицинскому обслуживанию пострадавших. Самолет вернулся в Бангкок без пассажиров для контрольного осмотра.