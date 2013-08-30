СМИ: С 2022 земляне начнут переселяться на Марс

Массовое переселение на Марс начнется с 2022 года.

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Организаторы грандиозного проекта Mars One предполагают, что в "новую расу", основанную на Марсе, запишутся не менее миллиона землян, сообщает ТСН.

Как отмечает генеральный директор Mars One Бас Лансдорп, сейчас для участия в программе по полету на Марс участвуют уже почти 170 тысяч человек из 140 стран мира. Планируется, что первые шесть групп, по четыре человека в каждой, сформируют до 2015 года, после чего начнется их семилетняя подготовка к планетарной миссии.

Сначала на Марс отправят несколько роботов, которые с 2016 по 2020 года построят жилые и служебные модули. Старт космического аппарата с поселенцами запланирован на 2022. Прибытие людей на поверхность Красной планеты планируется на 2023. Полет без обратного билета домой займет почти семь месяцев. В первую четверку войдут двое мужчин и две женщины. Затем через каждые два года станут прибывать другие колонисты. По словам Лансдорпа, официальным языком на Марсе будет английский.

Деньги на реализацию проекта Mars One рассчитывают получать у спонсоров, а также за счет популярности интерактивной телепрограммы. Землянам обещают показать все стороны жизни героев - от отбора новых "марсиан" до прибытия на Красную планету и жизнь на ней. Как сообщалось ранее, ученые NASA установили, что атмосфера Марса испаряется в космос.