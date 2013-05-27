10 тысяч китайцев подали заявки на полет на Марс в один конец

Организаторы проекта обещают в 2023 году отправить четырех прошедших отбор добровольцев на Красную планету для пожизненного поселения, сообщают Вести.ру со сылкой на The Atlantic.

Как известно, авторы проекта планируют снимать на Марсе реалити-шоу о жизни первых колонизаторов. Вернуться домой у них не получится, так как ученые, скорее всего, не смогут решить эту проблему и через 10 лет.

Тем не менее, количество китайцев, желающих эмигрировать на Марс, по-прежнему растет.

Многие открыто заявляют, что подали заявку на участие в Mars One в знак протеста против действий властей КНР.

В то же время, западные журналисты отмечают, что для граждан КНР шанс на полет в космос – это своего рода побег от сложных условий окружающей среды, загрязненного воздуха и отравленных продуктов.

В китайской прессе уже появились статьи, которые призывают граждан отказаться от этой идеи. Во-первых, пишут они, это, скорее всего, обман, и никто никуда не полетит. Во-вторых, европейцы пытаются нажиться, спекулируя на несбыточной мечте и провоцируя наивных романтиков на нервные срывы и депрессии.

Как известно, участие в конкурсе платное. Плата за подачу заявки пропорциональна ВВП той страны, откуда родом кандидат. Данная сумма колеблется в пределах от 5 до 75 долларов, в частности, жители КНР должны будут заплатить 11 долларов.

В настоящий момент желание поучаствовать в проекте Mars One выразили несколько десятков тысяч человек со всего мира.