Польша назвала Россию ответственной за то, что у Сирии есть химоружие

Министр объяснил журналистам в Варшаве, что сирийские запасы химоружия были созданы еще при помощи СССР.

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«Я полагаю, что России следовало бы сказать, что она обеспечит контроль за сирийским арсеналом химического оружия, это могло бы повлиять на дальнейшее развитие ситуации», ― заявил Сикорский, сообщает Lenta.ru.

При этом сама Польша не собирается участвовать в военной операции, которую предлагают провести США из-за возможного применения под Дамаском химического оружия. Об этом еще в среду, 28 августа, заявил премьер-министр страны Дональд Туск. По его словам, он не думает, что «вооруженное нападение остановит преступления», которые имеют место в этой стране.

В военной операции в Сирии отказались участвовать и другие европейские государства. Так, 30 августа, как передает Associated Press, против военного вмешательства высказалось правительство Германии. Накануне британский парламент проголосовал против соответствующего предложения правительства, несмотря на то, что премьер-министр Дэвид Кэмерон активно выступал за нанесение ударов по Сирии.

Пока что единственной европейской страной, подтвердившей желание участвовать в военной операции, остается Франция. Ее президент Франсуа Олланд заявил, что преступления, подобные химической атаке под Дамаском, «не должны оставаться безнаказанными», пишет The New York Times.

Министр обороны США Чак Хэйгел уточнил, что военная операция может быть осуществлена только в составе международной коалиции. Добиться поддержки военной операции в Совбезе ООН США не могут из-за позиции России и Китая, которые высказываются против.

Несмотря на то, что еще не ясно, в какой форме будет осуществлено военное вмешательство западных стран в сирийский конфликт и будет ли оно вообще, соседи Сирии начали готовиться к войне. Так, Саудовская Аравия, поддерживающая сирийских повстанцев, повысила уровень боевой готовности вооруженных сил, передает Reuters. По данным агентства, такие же меры предприняли в Иордании, Турции и Израиле.

Готовятся к американским бомбардировкам с воздуха и в самой Сирии. Правительственные войска эвакуируют штабы частей, проводят передислокацию военной техники. ПВО страны приведено в повышенную боевую готовность. Начали осуществлять передислокацию своих штабов, складов и других важных объектов и исламские экстремисты, участвующие в повстанческом движении. Они опасаются, что удар может быть нанесен и по ним, так как ранее президент США Барак Обама заявил, что акция возмездия не должна нарушить баланс сил в Сирии в пользу одной из сторон.

Основанием для военного вмешательства в гражданскую войну в Сирии западные страны называют применение 21 августа химического оружия в пригороде Дамаска. В результате отравления, по данным оппозиции, погибли 1,6 тысячи человек. Независимые наблюдатели приводят цифры в сотни погибших. Повстанцы обвинили в химической атаке правительство Башара Асада, однако оно свою причастность отрицает.