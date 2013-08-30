В Кремле не обещают, что Путин поговорит с Обамой на G20

Об этом заявил помощник Президента РФ Юрий Ушаков.

По теме: Сегодня главы Латвии, Литвы, Эстонии и США обнародуют совместное заявление

"С Обамой встреча не планируется. Она не планировалась прежде всего потому, что и мы, и американцы готовили полномасштабный визит в страну, который, как вы знаете, не состоится", - сказал он журналистам, передает РИА «Новости».

По словам Ушакова, Президент России как организатор саммита, "естественно, будет приветствовать Обаму в числе других лидеров, пожмет ему руку, а дальше посмотрим". Отвечая на вопрос, возможна ли встреча двух лидеров "на ногах", помощник Президента сообщил, что "все возможно". "Сейчас эта встреча не планируется", - отметил он.

"По ходу саммита у них будет много возможностей переговорить. Будет ли это "на ногах" или сидя в креслах, я не знаю", - сказал Ушаков.

Как сообщал УНИАН, после того, как Россия предоставила беглому экс-сотруднику спецслужб США Эдварду Сноудену временное убежище, Белый дом заявлял, что пересматривает целесообразность двусторонней встречи Обамы и Путина в Москве, которая должна была состояться в сентябре после петербургского саммита G20.

7 августа Белый дом объявил, что двусторонняя встреча президентов США и РФ в сентябре отменена из-за отсутствия прогресса по повестке дня. Кроме того, американские власти заявили, что приняли во внимание решение России по Сноудену.