В Гренландии нашли ранее неизвестный 750-километровый каньон
Международная группа геологов из Великобритании, Италии и Канады сообщила об обнаружении ими ранее неизвестного каньона на Земле длиной 750 километров.
Открытие было сделано при анализе данных радарного сканирования ледяного щита Гренландии, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ScienceNow.
Размеры обнаруженного под ледником ущелья сопоставимы с Большим каньоном в США. По длине (750 километров против 446) оно превосходит, по ширине (10 километров) идет вровень, а по глубине (800 метров против 1800 в самом глубоком месте) проигрывает североамериканскому аналогу.
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В своей работе исследователи отмечают, что гренландский каньон появился до ледникового щита и мог оказать существенное влияние на его формирование. Детальное знание рельефа крупнейшего острова позволит ученым лучше спрогнозировать и современное поведение ледника, таяние которого активно исследуется гляциологами и климатологами.
Наличие каньона позволяет также объяснить два факта. Большое ущелье играло роль дренажной системы и предотвратило появление подледных озер, подобных подледному озеру Восток в Антарктиде. Кроме того, стекающая по нему вода и сползающие льды оставили следы уже на примыкающему к острову морскому дну: ранее ученые считали, что каналы вблизи гренландского побережья промыты морской водой.