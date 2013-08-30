В Гренландии нашли ранее неизвестный 750-километровый каньон

Открытие было сделано при анализе данных радарного сканирования ледяного щита Гренландии, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ScienceNow.

Размеры обнаруженного под ледником ущелья сопоставимы с Большим каньоном в США. По длине (750 километров против 446) оно превосходит, по ширине (10 километров) идет вровень, а по глубине (800 метров против 1800 в самом глубоком месте) проигрывает североамериканскому аналогу.

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В своей работе исследователи отмечают, что гренландский каньон появился до ледникового щита и мог оказать существенное влияние на его формирование. Детальное знание рельефа крупнейшего острова позволит ученым лучше спрогнозировать и современное поведение ледника, таяние которого активно исследуется гляциологами и климатологами.

Наличие каньона позволяет также объяснить два факта. Большое ущелье играло роль дренажной системы и предотвратило появление подледных озер, подобных подледному озеру Восток в Антарктиде. Кроме того, стекающая по нему вода и сползающие льды оставили следы уже на примыкающему к острову морскому дну: ранее ученые считали, что каналы вблизи гренландского побережья промыты морской водой.