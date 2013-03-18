Дно Марианской впадины кишит микробами

Международная команда ученых обнаружила, что на самом дне Марианской впадины в Тихом океане, глубина которой составляет почти 11 км, наблюдается высокий уровень активности микробов. Результаты исследования опубликовал журнал Nature Geoscience.

Ранее считалось, что в такой враждебной среде как это подводное ущелье жизнь не может существовать. Однако новое исследование дает все больше аргументов в пользу того, что некоторые существа могут справиться с близкими к нулю температурами, невероятно высоким давлением и полной темнотой.

Как сказал соавтор статьи, доктор Роберт Турневич с Шотландской ассоциации морских наук: "глубокие участки океана - абсолютно не мертвые зоны". В 2010 году ученые отправили вглубь широкого подводного каньона автоматический аппарат, который собирал образцы темного осадка, которым укрыто дно впадины.

Анализ уровня кислорода в этих образцах показал наличие большого количества микробов. Доктор Турневич объясняет: "Эти микробы дышат, как и мы. И поглощение кислорода косвенно свидетельствует об уровне активности этой колонии".

Интересно, что эти примитивные одноклеточные организмы оказались вдвое активнее на дне впадины, чем на глубине около 6 км. Они питаются огромными запасами отмерших растений и существ, которые опускаются с морской поверхности и разложенные остатки которых застревают в выступлениях среди крутых склонов ущелья. "Там на удивление много пищи, относительная свежесть которой тоже впечатляет - похоже, она довольно питательная", - сказал доктор Турневич. Огромный объем материала, найденный на дне ущелья, дает основания считать, что Марианская впадина, возможно, играет ключевую роль в углеродном цикле, а значит, в формировании климата планеты. "Тот факт, что огромное количество органической материи, содержащей углерод, накапливается и концентрируется в этих ущельях, также означает, что она играет важную роль в оттягивании углерода из толщи воды и из атмосферы над океаном", - сказал доктор Ричард Турневич.

В 2012 году на дно впадины в специальном подводном аппарате спускался голливудский режиссер Джеймс Кэмерон.

BBC Украина