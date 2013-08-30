Washington Post назвала приоритетные для американской разведки страны

Об этом пишет в пятницу газета Washington Post со ссылкой на рассекреченные документы экс-сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена, передает РИА Новости.

Среди приоритетных иностранных языков для американских разведчиков считаются испанский, французский, китайский, арабский, русский, немецкий, корейский, фарси и португальский.

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Так, согласно опубликованной смете о выплатах за дополнительное знание языка, 2725 сотрудников американской разведки получают надбавку за знание испанского и 736 за знание русского языка. Дополнительные выплаты для более 10 тысяч сотрудников спецслужб, включая ФБР и ЦРУ, были заложены в бюджет расходов 2013 года. Точные суммы бонусов, которые фигурируют в секретном разделе бюджетных расходов, издание не указывает.

Хотя правительство США с 2007 года публикует сумму средств, ежегодно выделяемых спецслужбам, подробности использования этих фондов до сих пор не становились достоянием общественности.