Спецслужбы Венесуэлы раскрыли план покушения на президента

План предусматривал выстрел снайпера в главу государства, передает РИА Новости со ссылкой на министра внутренних дел Венесуэлы Мигеля Родригеса Торреса.

"Этим именем (Бэйби) они (заговорщики) окрестили президента Мадуро", - приводят местные СМИ слова Торреса. Он подчеркнул, что одним из главных зачинщиков заговора был Луис Посада Каррилес, находящийся в США и обвиняемый Каракасом и Гаваной в терроризме.

В планы устранения Мадуро также якобы были посвящены бывший президент Колумбии Альваро Урибе и гондурасский политик Роберто Мичелетти, сказал глава МВД.

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Заговорщики планировали привлечь к реализации масштабных акций на военных объектах для создания паники после убийства Мадуро около 400 специально обученных людей, однако, продолжил Торрес, им удалось собрать всего 150 человек, которые были перехвачены спецслужбами.

По словам главы МВД, первая попытка покушения провалилась в апреле, после чего заговорщики стали готовить вторую, намеченную на конец июля. Встречи участников подготовки покушения проводились в Панаме, Майами, Боготе и Медельине. "Речь шла примерно о 2,5 миллиона долларов, выделенных на оплату смерти президента Мадуро", - сказал Торрес. Он добавил, что, кроме президента, планировалось также физическое устранение ряда других лидеров "чавизма".