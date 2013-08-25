Похищенный из Украины палестинец объявил голодовку в израильской тюрьме

Палестинец делает это, протестуя против содержания в одиночной камере и отсутствия свиданий с родственниками, сообщает РИА Новости со ссылкой на палестинские правозащитные организации.

Правозащитники говорят, что жизнь Дирара Абу-Сиси в опасности, а земляки-арестанты в нескольких израильских тюрьмах объявили в воскресенье однодневную голодовку солидарности с ним.

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"Жизнь заключенного Абу-Сиси находится в опасности. Тюремная администрация перевела его в больницу после восьми дней отказа от пищи", - говорится в пресс-релизе организации по делам заключенных "Уаид".

Израильские власти называют Абу-Сиси одним из главных разработчиков ракетного оружия для боевиков в секторе Газа и говорят, что он возглавлял "военную академию"правящего в анклаве движения ХАМАС. Прокуратура предъявила ему обвинения по девяти статьям, связанным с покушением на убийство сотен израильтян, участием в деятельности террористической организации и производством оружия. Сам подозреваемый, который официально числился одним из руководителей единственной в Газе электростанции, настаивает на своей невиновности и отрицает связи с ХАМАС.

Со слов родственников, Абу-Сиси, претендовавший на получение гражданства Украины, пропал зимой 2011 года, когда ехал на поезде из Харькова в Киев. Его жена - украинка Вероника Абу-Сиси - обвинила израильскую разведку "Моссад" в похищении супруга. Правоохранительные органы Украины заявили о непричастности к исчезновению палестинца.