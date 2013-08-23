В Дагестане 700 человек подрались из-за участка земли, пострадали полицейские

Пострадали четверо полицейских, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Дагестана.

По данным ведомства, инцидент произошел в среду в местности "Черные камни" Кумторкалинского района. "Собрались около 700 человек, жители поселка Тарки города Махачкала и жители поселка Новострой Кумторкалинского райна, с целью решения вопроса о принадлежности данного участка местности", - говорится в сообщении.

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Вскоре группа лиц из числа собравшихся начала бросать камни и бутылки в друг друга. Пытаясь пресечь происходящее, травмы получили четыре сотрудника полиции, один из которых был госпитализирован.

Как сообщает МВД, был введен оперативный план "Вулкан-1", на участке трассы "Махачкала-Астрахань"было ограничено движение автотранспорта. Для охраны общественного порядка было задействовано 630 сотрудников полиции. На место выезжали и.о. министра внутренних дел по Дагестану, заместители начальника полиции МВД по Дагестану, начальник управления организации охраны общественного порядка МВД по республике, представители МЧС и управления СК.

В 23:00 после проведенной разъяснительной беседы собравшиеся разошлись, сообщает МВД. Движение автотранспорта на трассе возобновили. "Руководством МВД по республике Дагестан на месте организовано дежурство 70 сотрудников полиции",- добавляет ведомство.