СМИ: Информатор Wikileaks Мэннинг просит считать его женщиной

Информатор Wikileaks Брэдли Мэннинг просит с сегодняшнего дня называть его Челси Мэннинг и утверждает, что он женщина, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News со ссылкой на письмо, переданное телеканалу.

"Я Челси Мэннинг, я женщина. Учитывая, как я себя чувствую и чувствовал с самого детства, я хочу начать гормонотерпию как можно быстрее... Я также требую, чтобы, начиная с сегодняшнего дня, вы обращались ко мне по моему новому имени и использовали местоимение женского рода (кроме официальной почты в исправительное учреждение)", - заявил Мэннинг в письме.

Мэннинг выступил с этим заявлением на следующий день после оглашения приговора по делу о передаче секретных данных Wikileaks. Ранее он признался в том, что передал сайту Wikileaks для публикации видеозапись ударов с воздуха, в результате которых были убиты мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах войны в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тысяч дипломатических депеш госдепартамента США.

Американские военные же напомнили желающему сменить пол информатору Wikileaks Брэдли Мэннингу, что в военных тюрьмах не делают гормонотерапию и операции по перемене пола, сообщает в четверг телеканал NBC News.

Военный суд США в среду приговорил Мэнинга к 35 годам тюремного заключения. Приговор оказался мягче, чем грозившие Мэннингу 90 лет тюрьмы. Обвинение требовало для Мэннинга 60 лет тюрьмы. Приговор позволит Мэннингу, которому сейчас 25 лет, выйти на свободу до того, как ему исполнится 60 лет, и претендовать на освобождение в возрасте примерно 35 лет.