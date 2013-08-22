ФБР заявило о разгроме хакерского движения Anonymous

По словам Бергласа, участники хакерской группировки LulzSec, арестованные в 2012 году, играли ключевую роль в Anonymous.

По теме: В США арестованы лидеры хакерской группы

Их аресты, пояснил он, внесли «дополнительный уровень недоверия» в движении и стали сдерживающим фактором для него. В частности, недоверие внутри Anonymous возникло из-за того, что аресты были произведены благодаря Гектору Монсегуру (Hector Monsegur) — бывшему члену LulzSec, который стал сотрудничать с ФБР, сообщает Lenta.ru.

Профессор университета Макгилла Габриэлла Коулман (Gabriella Coleman), которая занимается изучением Anonymous, заявила Huffington Post, что аресты действительно ударили по «центральному узлу активности» хакеров. Вместе с тем, подчеркнула она, движение все еще «живо» и легко может объединиться для новых действий.

Группировка LulzSec действовала меньше месяца, с мая по июнь 2011 года. За это время хакеры успели совершить ряд громких атак, жертвами которых стали ЦРУ, Sony Pictures и британский таблоид The Sun. Затем группировка объявила о самороспуске.

Впоследствии ФБР и правоохранительные органы других стран арестовали большинство ключевых участников LulzSec. В 2013 году шестеро из них получили тюремные сроки от одного до трех лет.

В отличие от LulzSec, движение Anonymous представляет себя как объединение анонимных пользователей без лидера и иерархии. Участие в движении также не регламентируется: от атаки к атаке это могут быть разные люди. Anonymous брали на себя ответственность за ряд крупнейших атак на крупные корпорации и государственные структуры. Однако в последние месяцы, действительно, масштаб действий хакеров уменьшился.