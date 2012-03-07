В США арестованы лидеры хакерской группы
Правоохранительные органы США сообщают о задержании трех руководителей группы хакеров Lulz Security, взявшей на себя ответственность за взломы серверы Sony, ЦРУ, сената США и британской полиции
Правоохранительные органы США сообщают о задержании трех руководителей группы хакеров Lulz Security (сокращенно - LulzSec), взявшей на себя ответственность за взломы серверы Sony, ЦРУ, сената США и британской полиции, сообщает Би-би-си.
Как ожидается, обвинения двум задержанным будут предъявлены уже сегодня.
Операцию по задержанию проводило ФБР. "Мы обезглавили Lulz Security",- - цитирует Fox News представителя ФБР.
По информации американского телеканала, один из задержанных лидеров Lulz Security дал показания на своих коллег.
Группа хакеров связана с другой группой онлайновых активистов Anonymous, которая обнародовала в прошлом месяце запись переговоров между агентами ФБР и лондонскими детективами.