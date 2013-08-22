В парламенте Молдовы посадят комиссара, который будет разнимать дерущихся

В парламенте Молдовы введена должность комиссара по этике, который обязан пресекать участившиеся в последнее время драки между депутатами и их взаимные оскорбления.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Молдовы, нововведение предусмотрено одобренным Кабинетом министров законом о кодексе этики и поведения народного избранника.

По теме: В ПР считают, что драки в парламенте - это признак демократии

Документ включает свод правил поведения на пленарных заседаниях парламента, а также вне его стен. Депутатам запрещено прибегать к рукоприкладству и оскорблениям. Нарушившего эти правила обяжут принести публичные извинения, объявят выговор или лишат парламентского пособия. Предусмотрены и другие меры воздействия. За соблюдением правил предписано следить комиссару по этике, который будет избираться на конкурсной основе, сроком на 5 лет и обладать иммунитетом.

Против нововведения выступила оппозиционная Партия коммунистов Республики Молдова, которая добивается роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Коммунисты регулярно приносят в парламент мегафоны, способствующие срыву заседаний.